Блинкен заявил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины

Соединенные Штаты не планируют определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинских властей. Об этом заявил сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Мы не будем определять условия [переговоров] за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение», — подчеркнул дипломат.

По мнению главы Госдепартамента, диалог между российской и украинской стороной всегда возможен, а Штаты также открыты к этому.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заверил, что ни Франция, ни США не будут давить на украинскую сторону в вопросе переговоров с РФ.

Президент США Джо Байден в свою очередь выразил готовность провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если тот будет действительно заинтересован в завершении конфликта.