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Политика
2 декабря 2022  11:34

Блинкен заявил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины

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Соединенные Штаты не планируют определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинских властей. Об этом заявил сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкенсообщает РИА Новости.

«Мы не будем определять условия [переговоров] за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение», — подчеркнул дипломат.

По мнению главы Госдепартамента, диалог между российской и украинской стороной всегда возможен, а Штаты также открыты к этому.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заверил, что ни Франция, ни США не будут давить на украинскую сторону в вопросе переговоров с РФ. 

Президент США Джо Байден в свою очередь выразил готовность провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если тот будет действительно заинтересован в завершении конфликта.

#спецоперация на Украине #политика #США
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