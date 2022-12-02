Блинкен заявил, что США не будут определять условия переговоров России и Украины
Соединенные Штаты не планируют определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинских властей. Об этом заявил сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.
«Мы не будем определять условия [переговоров] за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение», — подчеркнул дипломат.
По мнению главы Госдепартамента, диалог между российской и украинской стороной всегда возможен, а Штаты также открыты к этому.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заверил, что ни Франция, ни США не будут давить на украинскую сторону в вопросе переговоров с РФ.
Президент США Джо Байден в свою очередь выразил готовность провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если тот будет действительно заинтересован в завершении конфликта.