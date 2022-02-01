Блинкен заявил, что США готовы продолжить обсуждение гарантий безопасности

США готовы к продолжению диалога с Россией по гарантиям безопасности. Переговоры могут вестись как в двустороннем формате, так и с союзниками. Об этом в разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стороны провели телефонный разговор, в котором обсудили ответ Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен (мнениями) с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — приводят сообщение VOA «Известия».

Помимо этого, Блинкен призвал Россию к незамедлительной деэскалации, а также «отводу войск и техники от границ Украины».

«Он подчеркнул, что за дальнейшим вторжением на Украину последуют быстрые и серьезные последствия, призвал Россию держаться пути дипломатии», — отмечается в сообщении пресс-службы госдепа.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон поддержит суверенитет Украины, страна сама может определять внешнюю политику и формировать альянсы.