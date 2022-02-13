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Политика
13 февраля 2022  10:38

Блинкен заявил, что ситуацию вокруг Украины можно решить дипломатическим путем

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Ситуацию вокруг Украины можно урегулировать дипломатическим путем, и США призывают Россию двигаться к разрядке напряженности. Об этом госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, как он заявил, сказал главе МИД РФ Сергею Лаврову во время телефонного разговора накануне.

«Я четко дал понять, как это сделал сегодня и Президент Байден в ходе своего разговора с Президентом Путиным, что дипломатический путь разрешения этого кризиса <...> остается открытым», — передает слова Блинкена ТАСС. 

По словам госсекретаря США, Москве «следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией». 

Он также заявил, что Россия может пойти на некую провокацию, которую использует для оправдания «военных действий» в отношении Украины, и это «никого не должно удивить».

Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Глава российского МИД посчитал, что заявления Запада о якобы нападении Москвы носят провокационный характер.

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