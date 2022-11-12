Блинкен заявил, что решение о начале переговоров с Россией остается за Украиной

Руководство Украины должно само решить, когда вступить в переговоры с властями России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Пномпене.

«<…> госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остаются решением Украины», — рассказал о ходе прошедшей на полях саммита АСЕАН беседы представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Стороны также затронули такие вопросы, как помощь Соединенных Штатов по подготовке к зиме в свете продолжающихся российских атак на инфраструктуру, необходимость продления зерновой сделки и поддержание эффективности украинских войск на поле боя.

Ранее Кулеба заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления соответствующих предложений, о чем писала газета The Phnom Penh Post.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заметил, что «не закрывал дверь» для переговоров, и выразил готовность говорить с Россией, «но с другой Россией, с той, которая готова к миру».