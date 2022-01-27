Блинкен заявил, что Байден «благословил» ответ США по российским гарантиям безопасности

Президент США Джо Байден лично принимал участие в составлении письменного ответа Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

По его словам, хозяин Белого дома вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант.

«Президент принимал активное участие при составление данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров», — пояснил Блинкен.

Мнения союзников США при составлении документа «были интегрированы в текст, в проработку которого Байден был активно вовлечен с самого начала», добавил глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что Президент изучал предварительные предложения и вносил свои правки. «И, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне», — поделился госсекретарь США.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ответ Североатлантического альянса на предложения по гарантиям безопасности передан послу России в Брюсселе