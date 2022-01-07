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Политика
7 января 2022  22:20

Блинкен: Ряд предложений России по безопасности «абсолютно невыполнимы»

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Часть требований, выдвигаемых Россией к США в рамках гарантий безопасности, «абсолютно невыполнимы». Таким мнением поделился госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, идея России заключается в том, чтобы «выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно». Он считает, что в дальнейшем это станет для России «оправданием агрессивных действий».

В заключение Блинкен отметил, что Москва знает, какие требования имеются в виду, а также сферы, в которых диалог возможен, сообщает РИА Новости.

#США #безопасность
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