Блинкен: Ряд предложений России по безопасности «абсолютно невыполнимы»

Часть требований, выдвигаемых Россией к США в рамках гарантий безопасности, «абсолютно невыполнимы». Таким мнением поделился госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, идея России заключается в том, чтобы «выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно». Он считает, что в дальнейшем это станет для России «оправданием агрессивных действий».

В заключение Блинкен отметил, что Москва знает, какие требования имеются в виду, а также сферы, в которых диалог возможен, сообщает РИА Новости.