Блинкен: Россия сама отказалась от вступления в НАТО в 1990-х

Россия сама отказалась от предложения вступить в НАТО в 1990-х годах. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что РФ не приглашали в альянс, передает РИА Новости.

«Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО — прим. Т-и), действительно, обсуждался. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать», — сказал Блинкен в интервью ведущему программы The Late Show, выходящей на телеканале CBS.

Дипломат также отметил, что опасения России относительно расширения НАТО на восток не имеют смысла, так как это оборонительный союз, не имеющий агрессивных планов.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ в ответ на утверждение экс-президента США Билла Клинтона о том, что Россию некогда приглашали в альянс, заметил, что американские власти неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО.

После начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине вступить в Североатлантический альянс решили Финляндия и Швеция.