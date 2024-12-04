Блинкен призвал Украину к «сложным решениям» по мобилизации

Вопрос мобилизации на Украине является критически важным, и властям этой страны следует принять сложные, но необходимые решения. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе (его выступление транслировалось на YouTube).

«Это (мобилизация — прим. Т-и) критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта... Украине предстоит принять сложные решения по мобилизации, но это необходимые решения», — подчеркнул американский дипломат (цитата по РИА Новости).

США предлагают украинской стороне быстро нарастить численность Вооруженных сил, снизив минимальный возраст мобилизации на семь лет: с нынешних 25 до 18. До этого, в апреле, Президент Украины Владимир Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

В конце ноября высокопоставленный представитель американской администрации рассказал журналистам, что Штаты оказывают давление на Киев для проведения мобилизации. «Мобилизация и увеличение численности бойцов могли бы существенно изменить ситуацию», — приводит его слова агентство Reuters.

Собеседник газеты Washington Post в свою очередь признал сложность решения о мобилизации для украинских властей. «Но в течение <...> этого последнего года они просто не мобилизовали и не обучили достаточно солдат, чтобы восполнить потери на поле боя», — констатировал он.