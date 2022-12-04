Блинкен: Пока Путин не продемонстрирует интерес к переговорам с США, продвижения не будет

Переговоры Америки и России возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, переговоры с Россией не будут стоять на повестке до этого времени. Сейчас, как утверждает госсекретарь, Москва показывает обратное.

«Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии. <…> До тех пор пока [Президент РФ Владимир] Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение», – сказал Блинкен (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее Президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным об Украине, если Путин «действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению» военной спецоперации. Позднее Белый дом заявил, что его слова не означают перемену позиции США к вопросу украинского конфликта. В Кремле ответили, что выдвинутые Байденом условия для проведения переговоров невыполнимы.