Блинкен назвал условие для применения США ядерного оружия

США могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия, однако лишь в чрезвычайной ситуации и для защиты жизненно важных интересов Штатов и их союзников. Об этом на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров», — приводит его слова ТАСС.

Также Блинкен заявил, что США не станут угрожать использованием ядерного оружия неядерным государствам, которые присоединились к договору и действуют в рамках обязательств.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам конференции ДНЯО в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что Москва выполнила в полном объеме все договоренности с США, а также напомнил, что РФ выступает против ядерной войны. В таком конфликте, заявил он, не может быть победителей.