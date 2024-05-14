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Политика 14 мая 2024 09:34

Блинкен намерен послать Киеву сигнал поддержки на фоне неудач Украины на поле боя

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Блинкен намерен послать Киеву сигнал поддержки на фоне неудач Украины на поле боя
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Фото: www.state.gov

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сегодня прибыл в Киев, чтобы послать Украине сильный сигнал поддержки на фоне наблюдающихся неудач на поле боя. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Дипломат должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и выступить с речью, чтобы подчеркнуть — Вашингтон продолжает поддерживать Киев «по всем направлениям», пояснил источник телеканала.

В своем выступлении глава Госдепартамента также планирует обратить внимание на «стратегические успехи, которых добилась Украина» с момента начала широкомасштабных боевых действий.

На фоне нынешних неудач Украины на поле боя Блинкен намерен послать «сильный сигнал уверенности украинцам», подчеркнул чиновник.

«Визит происходит в то самое время, когда Россия продолжает новое наступление на северо-востоке Украины после нескольких крупных успехов там за последнюю неделю, что ознаменовало наиболее значительные успехи Москвы <...> [с конца лета 2022 года]», — констатировал телеканал.

Ранее о сегодняшней поездке Блинкена рассказало агентство Reuters. «Задача госсекретаря — обсудить, как нашу дополнительную помощь направить таким образом, чтобы помочь укрепить их (украинцев — прим. Т-и) оборону и дать им возможность чаще брать на себя инициативу на поле боя», — отметил собеседник агентства.

#сша и украина #спецоперация
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