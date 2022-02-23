Блинкен: Москва отвергла дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины

Москва отвергла дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Проведение встречи с министром Лавровым для продолжения дипломатических усилиях, когда Россия отвергла дипломатию, не имеет смысла», — заявил Блинкен по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел в Вашингтоне.

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась, самопровозглашенные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках началась всеобщая мобилизация.

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать их независимость, подчеркнув, что Украина пошла на силовое решение конфликта.

В понедельник Президент РФ провел заседание Совбеза, на котором была обсуждена ситуация по Украине, вечером глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры с их главами о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании.