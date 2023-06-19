Блинкен: Китай пообещал США не оказывать военную поддержку России

Китай заверил Соединенные Штаты и их союзников в том, что не станет предоставлять военную помощь и смертоносное оружие России в ходе конфликта на территории Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Мы и другие страны получили гарантии от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять смертоносную поддержку России. Мы это ценим», — приводит его слова ТАСС.

Однако при этом американские власти обеспокоены, что китайские компании могут предоставлять свои технологии России, и поэтому призывают власти республики «проявлять бдительность», добавил Блинкен.

Сегодня он встретился с Председателем КНР в Пекине. Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая с США зависит будущее мира, и выразил надежду на то, что страны смогут преодолеть все трудности.