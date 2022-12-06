Блинкен: Фокус США на помощи Киеву вернуть территории, занятые РФ после 24 февраля

Соединенные Штаты сфокусированы на том, чтобы помочь Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля — с начала российской спецоперации. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты... возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля», — сказал Энтони Блинкен.

По его словам, кроме военной поддержки, Киев нуждается в экономической и гуманитарной помощи.

При этом госсекретарь ушел от прямого ответа на вопрос, смогут ли украинцы «вернуть Крым», заявив, что они сами решают, «куда они хотят идти и когда», но «при нашей поддержке и поддержке десятка стран по миру».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.