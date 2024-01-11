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«Блиндаж разбомбили перед Новым годом»: бойцам из РТ помогут наладить спутниковую связь
Организатор гуманитарных поездок из Нурлатского района Владислав Кузьмин на встрече с военнослужащими и главой района Дамиром Ишкинеевым рассказал о просьбе земляков с передовой. Им нужно помочь в приобретении средств спутниковой связи, так как прежние вышли из строя из-за очередного обстрела со стороны противника.
«Блиндаж ребят разбомбили в канун Нового года, поэтому на праздник они остались без связи с близкими. Как только от них поступила заявка, мы начали обдумывать все пути ее решения. Сейчас все оборудование закуплено, в скором времени оно уже будет у наших бойцов», — сказал волонтер.
Для другого бойца — мобилизованного Руслана этот отпуск стал вторым по счету. По словам бойца, за эти 2 недели он хочет побольше времени провести с семьей, уделить внимание родителям.
Контрактники на малую родину с передовой приехали впервые. 24-летний боец уехал из дома в мае прошлого года, прошел боевое слаживание, на передовую же попал в начале августа. Его решение встать на защиту Родины семья приняла как должное.
«Поступить иначе я и не мог, к тому времени в спецоперации уже принимали участие мой брат и дядя», — поделился военный.
Сейчас боец в ожидании самого главного события в жизни — на днях в его семье родится первенец. «Ждем буквально с минуты на минуту, срок подошел. И на встречу супруга со мной приехала, вдруг прямо отсюда придется в роддом везти», — сказал он.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.
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