Blick: Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания на пост. Об этом пишет Blick.

Отмечается, что послание не было поздравлением Президенту РФ с победой на выборах. Также приводятся слова пресс-секретаря федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренца Фришкнехта: «В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта и тем, кто пострадал от недавних наводнений, поразивших несколько регионов России».

Утверждается также, что письмо является «призывом к диалогу в трудные времена».