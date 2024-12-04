Блеклый Билялов и чудо-привоз Миски: что увидел Билл в битве «Ак Барса» и «Динамо»

Неожиданный визит Зинэтулы Билялетдинова

Незадолго до начала матча «Ак Барс» – «Динамо» в столице Татарстана гостил сам Зинэтула Билялетдинов. Именитый бывший наставник казанской команды сначала засвидетельствовал свой приход на матч «Ирбиса», а потом посетил и утреннюю тренировку главной команды. Для Билялетдинова «Ак Барс» и «Динамо» – два по-настоящему родных клуба в российском хоккее. В первом – Зинэтула Хайдярович обрел громкую славу на всю страну, выиграв с командой три Кубка Гагарина, во втором – начал свою долгую и насыщенную тренерскую карьеру.

Билялетдинов, вероятно, рассчитывал увидеть событийный матч во встрече «Ак Барса» и «Динамо». Но, наверное, даже для него произошедшее на льду оказалось сюрпризом – на двоих команды наколотили накануне вечером девять заброшенных шайб в основное время. В билялетдиновские времена подобная результативность «Ак Барса» в атаке была явлением нечастым. Зато так много казанцы и не пропускали под руководством легендарного главного тренера.

К слову, за последние четыре матча в воротах «барсов» побывало 14 шайб. То есть, в среднем, чуть меньше четырех голов за игру.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

С самым забавным голом в сезоне КХЛ все понятно. Хантер Миска в эпизоде с Сафоновым исполнил что-то невообразимое!

«Ак Барс» и «Динамо» вчера повеселились на славу. Сначала комфортным преимуществом в матче владели гости, ведя по счету 2-0 и 3-1. Во второй половине встречи в дамках уже был «Ак Барс», совершив камбэк с 1-3 на 5-3. Во многом, переворот в игре случился, конечно, благодаря фантастически нелепо пропущенному голу голкипера «Динамо» Хантера Миски.

Американский вратарь, и без того получает достаточно критики, будучи основным «первым номером» столичного коллектива. Из ляпов Миски можно каждый месяц составлять специальный хит-парад. Однако вчера 35-й номер «динамовцев» пропустил гол, безусловно, заслуживающий гран-при по курьезности.

На 33-й минуте, у ворот «Ак Барса» произошел противоречивый эпизод. Нападающий «Динамо» Артем Михеев нарушил правила против форварда «Ак Барса» Артема Галимова, зацепив ему клюшку. Однако в борьбе Михеев упал и первоначально всем на стадионе, включая Миске, было отчетливо понятно, что сейчас будет удаление в составе казанской команды.

Вратарь быстро побежал на скамейку «Динамо» меняться, совершенно не обратив внимания, что судья не дал свисток, когда шайбой завладел «Ак Барс». А когда Миска опомнился, было уже поздно. Илья Сафонов щедрым подарком голкипера «бело-голубых» воспользовался сполна, бросив точно по пустым воротам «Динамо».

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

При счете 2-3 казанцы включили пятую передачу в атаке и побежали быстро отыгрываться. Буквально спустя чуть более двух минут, трибуны «Татнефть-арены» вновь взорвались овациями – отличился уже Артем Галимов, который бросил хлестко, в верхний угол, сделав счет на табло 3-3.

На пресс-конференции по окончании матча главный тренер «бело-голубых» Алексей Кудашев предпочел публично поддержать своего вратаря и не винить его за досадно пропущенную шайбу.

«А в чем он виноват? В голе в пустые ворота? Он подошёл и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал. Не видел, что Хантер убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой и свистка нет, только тогда догадался, а вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение», – сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

По-своему утешил Миску и нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов, заявивший, что в детском хоккее таких историй предостаточно и категорично критиковать вратаря в данном случае надо. Все могут ошибиться.

«Помню, в детском хоккее была ситуация, когда наш вратарь побежал на скамейку. Линейный арбитр зажёг офсайд, а голкипер подумал, что будет удаление. Тогда нам не забили», – сказал форвард казанцев.

Тем не менее, шайба Сафонова все же переломным образом повлияла на ход встречи. «Ак Барс» не просто сравнял во втором периоде, но и вышел окрыленным на третью двадцатиминутку. Миска, напротив, после этого курьеза выглядел подавленно и не смог выручить команду ни при броске Миллера, ни при втором голе Барабанова.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Тимур Билялов показал себя неубедительно в первом матче после травмы

Хантера Миску в этом сезоне остается только пожалеть. Дела у голкипера «Динамо» действительно складываются непросто с приездом в Россию. И даже классные матчи в исполнении американца против «Трактора» или «Локомотива» сейчас полностью перечеркнуты глупым привозом в игре с «Ак Барсом». Таких непутевых людей Сергей Довлатов характеризовал лаконично и просто – «хронические неудачники».

В общем, Миске удачи в его дальнейшем хоккейном пути. А что по поводу его визави – Тимура Билялова. Как он себя проявил впервые после травмы? Напомним, последний раз самый дорогой голкипер «Ак Барса» выходил на лед 20 ноября в матче с «Нефтехимиком» (2:0) и получил травму.

Билялов игру с «Динамо» тоже вряд ли может записать себе в актив. Несколько раз вратарь казанцев откровенно не выручил. И в трех первых пропущенных шайбах – две лежат на совести Билялова. Казалось, что при счете 1-3 Анвар Гатиятулин выпустит на лед Максима Арефьева, который здорово проявил себя в играх с ЦСКА (2:1) и «Сочи» (3:2), став лучшим новичком по итогам прошедшей недели с процентом отраженных бросков более 95%.

Но наставник казанцев решил не ломать ментально Билялова, дав сыграть ему до конца. После этого в третьем периода вратарь «Ак Барса» пропустил еще единожды, и снова к нему были вопросы по этой шайбе. На повторах голевого эпизода отчетливо виднелось, что переместись Билялов на ленточке чуть быстрее, ему удалось бы парировать бросок Никиты Гусева. Голкипер «Ак Барса» промедлил на доли секунды и получил неприятный гол.

В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» Анвар Гатиятулин объяснил, что выбор вратаря на матч дался ему быстро. Как стало известно о полном восстановлении Тимура Билялова, у него не возникло сомнений, кого ставить в рамку.

«Как только стало известно, что Тимур Билялов готов выйти на матч, он сразу появился в составе. Сейчас будем смотреть на состояние Амира Мифтахова, и дальше будем решать по составу на следующий матч», – заявил Гатиятулин.

Егор Коршков не играет за «Ак Барс» вот уже третий матч

Не совсем понятно текущее положение в команде нападающего Егора Коршкова. Последний раз форвард играл против «Северстали» больше недели назад (23 ноября) и с тех пор не появлялся в основном составе «Ак Барса». Травмы у хоккеиста нет, значит, Коршков не в обойме исключительно по игровым причинам. Отсутствие нападающего в последних матчах Анвар Гатиятулин объяснил плановой ротацией.

«Мы анализируем каждый матч и так принимаем решение по составу. Сегодня он может быть одним, завтра – другим. У нас все в обойме, и мы обращаем внимание на физическую форму ребят, их состояние», – отметил Гатиятулин.

Егор Коршков является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов «Ак Барса» с зарплатой порядка 65 млн рублей за сезон. Если главному тренеру казанцев он нужен лишь в качестве хоккеиста ротации, то уже сейчас можно признать этот трансфер самым неудачным по итогам летнего межсезонья 2024 года.