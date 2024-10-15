Бледная тень «Магнитки» и голодные «барсы»: почему «Ак Барс» снова вынес команду Разина

«Ак Барс» взял верх над «Магниткой» в третий раз подряд в этом сезоне

Для казанцев этой осенью нет принципиальнее противостояния, чем игры против «Металлурга». Уже в третий раз в текущем чемпионате команды встречаются между собой. В предыдущих встречах безоговорочным победителем выходил «Ак Барс». Вчера вечером коллектив Анвара Гатиятулина вновь взял верх над уральцами. Причем сделал это крайне убедительно, разгромив соперника со счетом 5:0.

«Все не получилось сегодня. Проиграли в желании, в дисциплине. Проиграли и наш пятак, и чужой, практически не ловили шайбу на себя, это самое плохое. Самое тяжелое поражение за все время, что я в Магнитогорске», – с досадой сказал наставник «Металлурга» Андрей Разин после матча.

Уральцев продолжает лихорадить на старте сезона. В октябре «Металлург» сумел пробраться в зону плей-офф, однако от прошлогодней чемпионской команды по-прежнему остается лишь бледная тень. Да, у магнитогорцев по-прежнему находятся в лазарете Денис Зернов и Роман Канцеров. Тем не менее, остальные лидеры «Магнитки», включая Вовченко и Юрова, вот уже несколько недель выступают в основном составе.

Разин отмечает недостаточную самоотдачу своих подопечных на льду. Этого, кстати, вчера было хоть отбавляй у «Ак Барса». Команда Гатиятулина выглядела единым организмом. «Барсы» однозначно реабилитировались перед своими болельщиками за досадное поражение от «Спартака» (0:3). Как и за три поражения подряд в прошлых матчах.

Гатиятулин убрал Коршкова в запас, и это дало свои плоды

В матче против «Металлурга» не принимал участия Егор Коршков. Форвард впервые угодил в запас при Анваре Гатиятулине. Вместо него на льду в третьем звене появился Кирилл Крутов – молодой талантливый хоккеист, который в минувшем сезоне ВХЛ стал обладателем Кубка Петрова в составе «Нефтяника». В тройке Семенова молодой форвард смотрелся уверенно, хорошо взаимодействовал с партнерами и имел приличные шансы отличиться дебютной шайбой за «Ак Барс».

Для Коршкова же нынешний сезон складывается непросто. В 13 матчах нападающий набрал шесть очков (3+3). Форвард выдал фантастический сезон в «Амуре» в прошлом году, однако старт в казанском клубе он вряд ли может записать себе в актив.

Возможно, негативную роль в случае с Коршковым играют и фактор долгой адаптации, и отсутствие должной химии с новыми партнерами по звену – Семеном Кошелевым и Кириллом Семеновым. В любом случае от нападающего в «Ак Барсе» ждут явно большего, особенно с учетом его высокого «оклада» за сезон – около 65 млн рублей.

В последних матчах второе и третье звенья казанцев выглядели посредственно, что мы отмечали в нашем материале после матча со «Спартаком». В игре с «Металлургом» все тройки «Ак Барса» работали, как швейцарские часы. Возможно, и в матче с «Трактором», которая пройдет завтра в Челябинске, Гатиятулин прибегнет к определенной ротации. С другой стороны, как говорится, победный состав не меняют. Поэтому может так случиться, что Коршков, как и Митчелл Миллер, пропустит вторую гостевую встречу подряд.

«Как объяснить отсутствие Коршкова и Миллера? Смотрим и анализируем матчи и от этого отталкиваемся по составу. Нужно было перезагрузить команду и ребят. Приняли решение идти этим составом», – объяснил главный тренер казанцев на пресс-конференции.

Галимов продолжает набирать очки из матча в матч

Настоящий ренессанс переживает в этом сезоне 25-летний нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. В нынешнем регулярном чемпионате форвард в 14 матчах набрал 13 (6+7) очков и делит второе место с Александром Барабановым в гонке бомбардиров среди всех хоккеистов казанского клуба. Первую строчку с небольшим отрывом застолбил за собой Ник Петан, у которого 15 (3+12) очков в 13 играх.

При прежнем главном тренере Зинэтуле Билялетдинове Галимов чаще всего был завсегдатаем четвертого звена, а иногда даже заявлялся на матчи 13-м нападающим. В сезоне 2023/2024 Галимову в среднем доверяли на льду не более 12 минут. Отсюда и такая скромная статистика – всего лишь 11 очков (5+6) в 51 матче регулярки.

Гатиятулин одарил Галимова огромным доверием. Нападающий числится в топ-6 нападающих и проводит на льду в среднем 18,5 минуты за матч. В сегодняшнем «Ак Барсе» Артем Галимов один из системообразующих хоккеистов. Без его появления невозможно представить большинство казанцев, где он регулярно набирает результативные баллы. Анвар Гатиятулин отмечает, что прогресс Артема напрямую связан с тем, что нападающему созданы комфортные условия в команде.

«Почему так преобразился Галимов? Мы знаем ребят, примерно понимали их возможности. Сейчас в процессе сборов и сезона узнаем их больше. Задача тренерского штаба – создать условия, чтобы игроки показывали сильные качества», – сказал наставник «Ак Барса».