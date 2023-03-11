Нагуманов раскрыл планы по выходу города к «Альметьевскому морю» уже в этом году

В 2022 году Альметьевск впервые стал участником Всероссийского конкурса малых городов. Так началась разработка стратегии благоустройства Альметьевского водохранилища. Как рассказал «Татар-информу» глава района Тимур Нагуманов, эта территория имеет большое значение для города, так как Альметьевск — это сухопутный город, рекреации у большой воды у него нет, как, например, у Набережных Челнов или Нижнекамска.

Территория водохранилища — не только пример создания рекреации у воды, но и качественное место для отдыха на «дикой природе» без нужды уезжать далеко от города. Ожидается, что новые точки притяжения вдоль водохранилища поддержаткаркас развивающейся части города.

Территория проектирования — протяженная береговая полоса Альметьевского водохранилища. На данный момент здесь есть маршруты для прогулок, зимних вылазок на лыжах, но выхода к самой воде еще нет. Заросли, необустроенность, отсутствие пешеходных связей — все это не нравится альметьевцам.

«При этом мы все понимаем, что физическая безопасность и базовый комфорт на территории — запрос горожан „по умолчанию“, так просто должно быть. К тому же, сегодня в городе существует единственный пляж, который в летний период очень перегружен. Этот проект нам поможет реализовать идею выхода города к „Альметьевскому морю“», — отметил Нагуманов.

Развитие водохранилище включает несколько этапов. В этом году на средства, полученные от гранта (106 млн рублей), будет благоустроена первая очередь.

«Так мы запустим активность на прибрежной территории. Параллельно будут развиваться территории, которые станут входными узлами водохранилища: это связь по улице Бигаш и седьмая очередь „Каскада прудов“ вдоль реки Бигашка. В следующем году на водохранилище появится многофункциональный пляж и будет разработана стратегия развития всей прибрежной территории вдоль водоема», — анонсировал глава района.

Первая очередь благоустройства включает в себя основные функциональные зоны, которые позволят активировать все водохранилище уже в 2023 году. Например, эту территорию очень любят рыбаки. Для рыбалки нужна тишина и спокойствие. Поэтому будут оборудованы удобные места для рыбалки под мостом — это уже излюбленные места рыбаков.

Будут организованы пирсы к воде, развязки на прогулочные дорожки, появятся павильоны, кафе, также будет организована детская площадка и барбекю-зона – все, что необходимо для тихого семейного отдыха.

«Отдельно горжусь нашей спортивной частью Альметьевска — люди регулярно устраивают пробежки вокруг водохранилища, зимой катаются на лыжах, начали активно развивать сапбординг. Мы такие инициативы поддерживаем, поэтому для спортсменов у нас будет и павильон для проката, и беговая станция, и пляжный волейбол», — поделился собеседник агентства.

Также планируется, что вдоль всего побережья будут разноуровневые дорожки: прогулочные, беговые и велосипедные. От этих дорожек будет выход на функциональные площадки и пирсы.

В 2024 году планируется проектировка многофункционального многоуровневого пляжа с площадками для отдыха и спорта. Появятся детские и спортивные площадки, и, самое главное, комфортный и безопасный спуск к воде. Такая организация даст старт для развития всех прибрежных и примыкающих территорий к водохранилищу.

«Благоустройство водохранилища подарит городу новое место отдыха воды и поддержит спортивный дух горожан, подарив самый протяженный велосипедный и беговой маршрут у воды в городе», — подытожил глава района.