Благоустройство территории возле больницы в Альметьевске свяжет сквер с парком «Здоровье»

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Семь общественных пространств Альметьевска попали в список очередного голосования проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Они расположились от городского водохранилища до бульвара в Нижней Мактаме. Лидирует пока городское водохранилище.

Одна из позиций в перечне — территория возле Центральной районной больницы. Благоустройство здесь может связать потенциальный сквер с уже существующим парком «Здоровье», в который из больницы можно попасть почти напрямую.

«Это очень даже хорошо. Здесь и до этого было хорошо, у нас двор неподалеку хорошо благоустроили. И еще больше будем рады, если еще что-то появится — это же большой плюс», — поделилась мнением местная жительница.

Вторая в списке территория — это пешеходная зона вдоль улицы Герцена до улицы Тагирова. Сейчас это территория смешанного движения. Пространство делят автомобили и пешеходы. В 2022 году прошли первые слушания о благоустройстве территории, однако градостроители и местные жители так и не смогли найти компромисс.

Самыми популярными у горожан объектами на будущий строительный сезон являются два участка у городского водохранилища. Первый — набережная вдоль реки Бигашки, которая объединит существующую пешеходную зону водоема и каскад прудов.

Если за нее проголосует наибольшее число горожан, то Альметьевск получит пешеходный маршрут от городского водохранилища до городского озера.

Второй — побережье водоема. Городские власти уже провели десятки открытых слушаний, свои наработки представили ведущие архитектурные бюро Татарстана и России.

Еще одно из самых «загадочных» общественных пространств, которые есть в списке, это Немецкий парк, который располагается в микрорайоне Су-2 между улицами Тюленина и Чайкиной. Таинственность его можно списать хотя бы на то, что даже местные старожилы не могут вспомнить, откуда взялось его название.

Пока здесь от комфортной городской среды только позиция в списке, а пешеходной зоной можно назвать тропинку, протоптанную местными жителями. Не могут вспомнить они и конкретных предложений по благоустройству.

«Сказали, что здесь парк будет с фонтанами. У нас тут даже освещения нет, дети домой со школы идут, ничего не видно», — посетовала местная жительница Назира Савченко.

Назира Савченко живет в Су-2 с 1991 года. У нее два внука, которым приходится идти в соседний двор. А если игровая зона будет напротив дома, считает Назира, комфортно будет всем.

Еще один отдаленный от города потенциальный объект благоустройства — бульвар в Нижней Мактаме вдоль улицы Некрасова между улиц Буденного и Советской.

Отдать свой голос может любой желающий с 14 лет. Голосование продлится до 30 апреля.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.