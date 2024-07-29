Благоустройство шести парков и скверов Казани обойдется в 682,6 млн рублей

В столице Татарстана на благоустройство шести общественных пространств в этом году выделено свыше 682,6 млн рублей. Обновление парков и скверов стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Благоустройство ведется на следующих объектах: сквер у железнодорожного вокзала «Казань-2», сквер Столетия образования строительной отрасли РТ, бульвар по улице Серова, парк имени Петрова, сквер у памятника Александру Вишневскому, территория Большого Чайкового озера.

«В настоящее время завершается благоустройство сквера у железнодорожного вокзала „Казань-2“, сейчас там проводится монтаж уличной мебели и озеленение территории. Кроме того, в текущем году планируется завершение работ в сквере Столетия образования строительной отрасли РТ, открытие первого участка бульвара по улице Серова — от мечети „Ярдэм“ до водоема. Парк будет полностью адаптирован под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году также начата реконструкция парка имени Петрова в Кировском районе, продолжаются работы в сквере у памятника Вишневскому. Вслед за Малым Чайковым озером начаты работы по благоустройству территории вокруг Большого Чайкового озера. В настоящее время ведутся подготовительные работы», — пояснил спикер.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». Сейчас разрабатываются новые национальные проекты (в том числе «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных»).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство трех новых школ Казани выполнено на 75%.