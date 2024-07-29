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Благоустройство шести парков и скверов Казани обойдется в 682,6 млн рублей
В столице Татарстана на благоустройство шести общественных пространств в этом году выделено свыше 682,6 млн рублей. Обновление парков и скверов стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.
Благоустройство ведется на следующих объектах: сквер у железнодорожного вокзала «Казань-2», сквер Столетия образования строительной отрасли РТ, бульвар по улице Серова, парк имени Петрова, сквер у памятника Александру Вишневскому, территория Большого Чайкового озера.
«В настоящее время завершается благоустройство сквера у железнодорожного вокзала „Казань-2“, сейчас там проводится монтаж уличной мебели и озеленение территории. Кроме того, в текущем году планируется завершение работ в сквере Столетия образования строительной отрасли РТ, открытие первого участка бульвара по улице Серова — от мечети „Ярдэм“ до водоема. Парк будет полностью адаптирован под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году также начата реконструкция парка имени Петрова в Кировском районе, продолжаются работы в сквере у памятника Вишневскому. Вслед за Малым Чайковым озером начаты работы по благоустройству территории вокруг Большого Чайкового озера. В настоящее время ведутся подготовительные работы», — пояснил спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство трех новых школ Казани выполнено на 75%.
Фото: скриншот трансляции.
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