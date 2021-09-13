Благоустройство парка отдыха в Чистополе будет завершено в течение месяца

Благодаря федеральной программе благоустройства общественных пространств в Чистополе обновлены 15 крупных объектов. Об этом депутатам Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию во время выездного заседания рассказал градоначальник Дмитрий Иванов.

Одним из самых крупных объектов благоустройства стал спортивный стадион «Татнефть-Олимп», совмещенный с городским парком отдыха и открытый в 2016 году при поддержке Президента РТ Рустама Миниханнова. Вторая очередь строительства была завершена в 2020 году. Здесь появились футбольное поле размером 20 на 40 метров, спортивный музей, детская площадка, две сцены, также установлены новые лавочки и освещение. Сегодня это общественное пространство — центр притяжения жителей города самых разных возрастов. Крупные спортивные и культурные мероприятия проводятся именно здесь. Стадионом пользуется футбольная команда Чистополи «Труд», являющаяся республиканским чемпионом первой лиги.

В течение месяца планируется завершить вторую очередь работ по благоустройству городского парка отдыха: открыть скейтпарк, установить наружное освещение, провести канализацию, установить систему видеонаблюдения, положить асфальт, закончить строительство павильона с качелями, установить столы, скамейки, столы, лежаки и мусорные урны на общую сумму 59 600 рублей.

Программе формирования современной городской среды в Республике Татарстан уделяется особое внимание во всех 45 муниципальных образованиях, подчеркнул член комитета Госсовета РТ Павел Емельянов во время заседания в чистопольском культурном центре «Чистай».

«Формирование комфортной городской среды привлекает туристические потоки и позволяет усилить инвестиции, а также привлекательность отдельных муниципальных районов республики», — сказал он во время своего выступления.

Председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин заметил, что опыт Чистопольского района по благоустройству городских объектов и созданию благоприятной окружающей среды служит положительным примером для всего Татарстана.