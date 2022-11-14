Благоустройство общественных пространств Казани в этом году обошлось в 941 млн рублей

Финансирование работ по созданию и благоустройству девяти общественных пространств в столице Татарстана в этом году составило 941 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Финансирование работ по благоустройству и созданию общественных пространств в этом году составило 941 млн рублей, из которых 406 млн рублей – средства федерального бюджета и 535 млн рублей – бюджета Татарстана», – рассказал Куляжев.

Спикер добавил, что в этом году в Казани реализовано девять проектов по благоустройству общественных пространств, из которых восемь – в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Среди них создание двух парков: в ЖК «Салават купере» и в ЖК «Светлая долина», благоустройство ТРК «Зеркала Татарстана» (работы проводятся на территории у Большого Голубого озера), Аллеи ветеранов Великой Отечественной войны по ул.Рашида Вагапова, сквера 100-летие образования строительной отрасли, сквера на улице Академика Парина, а также Юнусовской площади, Сада рыбака и парка «Малое Чайковое озеро».