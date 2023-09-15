Благоустройство Каскада прудов в Альметьевске получило положительное заключение

Управление госэкспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства моста над каскадом прудов в Альметьевске.

Парк «Каскад прудов» в Альметьевске — одно из излюбленных мест отдыха горожан. Рядом с ним находится большое водохранилище, которое в будущем планируется превратить в Альметьевское море.

В прошлом году Альметьевск впервые стал участником Всероссийского конкурса малых городов. Так началась разработка стратегии благоустройства Альметьевского водохранилища.

«Так мы запустим активность на прибрежной территории. Параллельно будут развиваться территории, которые станут входными узлами водохранилища: это связь по улице Бигаш и седьмая очередь „Каскада прудов“ вдоль реки Бигашка», — рассказывал ранее в интервью глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Две территории планируется соединить велопешеходным маршрутом. Под мостом построят беседки и организуют комфортные места для проведения досуга.

В рамках проекта благоустройства водно-архитектурных комплексов на водохранилище сделают спуск к воде, кольцевую беговую и велосипедную дорожки, установят павильоны, кафе, прокат сапбордов и велосипедов, а также парковочные места.