Благоустройство II очереди «Березовой рощи» в Зеленодольске завершится к концу осени

Благоустройство второй очереди парка «Березовая роща» в микрорайоне Мирный Зеленодольского района РТ завершится к концу осени. Работы проводятся по двум программам — республиканской («Развитие общественных пространств Республики Татарстан») и федеральной («Формирование комфортной городской среды»). Последняя входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

«Работы стартовали в мае этого года. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проверил, как идет строительство парка. На данный момент здесь уже готовы тротуары, мостики, места для пикника, волейбольная площадка, смотровая площадка. Полным ходом идет подготовка к установке уличного освещения», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Парк расположен на окраине города, который активно застраивается высотными домами. По мнению разработчиков — представителей бюро «Архитектурный десант» и местных жителей, природные пейзажи — самая большая ценность этой территории. Поэтому все благоустройство было решено сделать, не нарушая естественного вида.

Территория ближе к жилым домам формируется как городской парк с регулярной планировкой, а территория со склонами и лесопосадками — как парк с естественными пейзажами. Городской парк будет представлять собой цветущий сад, все тропинки и павильоны напоминают о рукотворности. В рамках озеленения здесь появятся клумбы и плодовые деревья. Ландшафтный парк — это естественная нетронутая часть, все благоустройство из натуральных материалов и решено минимальными вмешательствами. Смотровые площадки и ротонда только подчеркивают открытость и простор.

С момента открытия (начало лета 2020 года) общественное пространство стало излюбленным местом отдыха жителей и гостей Зеленодольска. Людей в парке привлекают живописные холмы. Сейчас территория активно используется для прогулок на природе, катания на лыжах и пикников, иногда здесь проходят массовые гуляния как Сабантуй.



В Фонде «Институт развития городов РТ» уточнили, что на первый и второй этап благоустройство парка «Березовая роща» было выделено более 222,6 млн рублей. Из них более 129,2 млн — на первую очередь реализации, более 93,4 млн рублей — на вторую.