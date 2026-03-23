Благоустройство и сфера ЖКХ остаются наиболее актуальными вопросами для нижнекамцев

Исполняющий обязанности руководителя Советов ТОС Нижнекамска Елена Дрепа рассказала на деловом понедельнике о результатах традиционных встреч муниципалитета с населением, которые в этом году проходили с 12 по 25 февраля в рамках проекта «Открытый диалог с властью».

За этот период в городе состоялось 22 встречи, участие в которых приняли более 3 тысяч жителей. Главная цель этих встреч – дать горожанам возможность напрямую озвучить свои вопросы, а руководству города – получить реальную обратную связь и определить направления для улучшения работы муниципальных служб.

По итогам обсуждений жители задали 315 вопросов, которые, по данным Елены Дрепа, отражают главные проблемные точки города. Наибольшее число вопросов поступило от микрорайонов №6,7; 35,35А; 19,22 и 20.

Распределение вопросов по тематике показало, что приоритетными остаются:

· Благоустройство – 157 вопросов (34%): жители указывают на необходимость улучшения дорожной инфраструктуры, обустройства пешеходных зон, тротуаров и площадок для выгула собак, ремонта внутриквартальных и магистральных дорог, работы ливневой канализации.

· Сфера ЖКХ – 133 вопроса (28%): рост числа обращений связан с капитальным и текущим ремонтом подъездов, фасадов и кровли МКД, заменой инженерных сетей, горячим водоснабжением и теплоснабжением. Увеличение проблем отмечено из-за неполного проведения предварительных встреч с УК и подрядчиками.

· Освещение – 31 вопрос (7%): жители обеспокоены «темными пятнами» в общественных зонах, возле школ, детсадов и на детских площадках.

· Социальные вопросы – 19 обращений (4%): потребность в ремонте школ и детсадов, открытии подростковых клубов и библиотек, обеспечении социальной поддержки семьям участников СВО.

· Программа «Наш двор» – 18 вопросов (4%): жители выражают беспокойство, что сроки программы рассчитаны на пять лет и нуждаются в продлении для завершения работ.

· Правопорядок – 17 вопросов (4%): нехватка участковых уполномоченных и вопросов безопасности в микрорайонах.

· Строительство – 15 вопросов (3%) и транспорт – 14 вопросов (3%): жители поднимают темы строительства социальных и транспортных объектов, дорожной доступности.

· Здравоохранение – 9 вопросов (2%): остро ощущается нехватка медицинского персонала.

· Торговля – 4 вопроса (1%) и прочие – 51 вопрос (11%): вопросы касаются различных локальных проблем, не вошедших в основные категории.

По словам спикера, практика прошлых лет показала, что организация предварительных встреч управляющих компаний с активом и старшими по домам снижает количество вопросов по ЖКХ во время самих встреч и сохраняет дружелюбную атмосферу. В этом году такие встречи проведены только в трети микрорайонов, что привело к росту числа вопросов в данной сфере более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание участников встреч привлекли вопросы благоустройства и социальных объектов, освещения и безопасности, которые остаются актуальными и требуют системного решения.

Как отметила Елена Дрепа, активное участие жителей позволяет руководству города выявлять проблемные зоны и планировать работу на ближайшие годы, при этом увеличивается и число благодарностей за внимание к нуждам населения, особенно за поддержку участников СВО и их семей.