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Ру Тат
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Общество
23 декабря 2021  02:54

Благоустройство и праздники: чем запомнился 2021 год казанцам

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Каждый пятый житель Казани считает наиболее значимыми событиями уходящего года благоустройство города и праздничные мероприятия. К такому выводу пришли эксперты SuperJob в ходе опроса, проведенного по итогам года.

«Для каждого пятого жителя Казани наиболее значимым в уходящем году событием стало благоустройство города. Столько же казанцев упомянули культурные и праздничные мероприятия, такие как Сабантуй», – сказано в сообщении

По 9% опрошенных из Казани отметили строительство и ремонт дорог, развязок, выборы депутатов Госдумы и депутатов Госсовета в нескольких округах, введение QR-кодов. Для 8% горожан самым запоминающимся явлением стала вакцинация. По мнению 5% опрошенных, важнейшим событием 2021-го стала перепись населения. Еще 4% казанцев отметили День Победы, а для 3% больше всего запомнилась «удаленка».

 

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