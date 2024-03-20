Благоустройство Фуксовского сада в Казани обойдется в 123,8 млн рублей

На благоустройство Фуксовского сада в Казани направят 123,8 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно документам, сначала проведут демонтажные и подготовительные работы. Заложены средства на установку систем видеонаблюдения, автополива и монтаж освещения. Также произведут озеленение территории. Срок выполнения работ 1 декабря 2024 года.

Помимо обновления Фуксовского сада, будут благоустроены еще два объекта – территория в Советском районе Казани за почти 19 млн и территорияи, примыкающая к мечети в деревне Калинино в Высокогорском районе РТ за 25,5 млн. Общая сумма тендера 168,2 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Фуксовский сад благоустроят и оснастят камерами видеонаблюдения.