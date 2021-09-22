Благоустройство Центральной площади Буинска завершится в 2022 году

В 2022 году по программе развития общественных пространств Республики Татарстан завершится благоустройство Центральной площади в Буинске. Первые два этапа благоустройства общественного пространства стали возможны благодаря федеральному гранту Всероссийского конкурса малых городов (70 млн рублей) и Программе развития общественных пространств РТ (19,4 млн рублей) в 2021 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

«На сегодняшний день на площади установлен фонтан и малые архитектурные формы, проложены новые покрытия, установлены элементы освещения», — отметили в пресс-службе фонда.

Разработчиком проекта благоустройства выступила архитектурная компания АБ «ABAU». Территория парка находится в центральной части города. По периметру находятся административные здания, некоторые из них являются объектами культурного наследия.

При проектировании архитекторы отметили, что центральный парк находится в хорошем состоянии, однако морально устарел, поэтому территория нуждалась в обновлении. На пешеходной дорожке-площади наблюдался недостаток функций, в самом парке не хватало навесов, распределения функций и потоков.

Основной идеей развития территории стало разделение функций и потоков, учитывались основные пешеходные транзиты, функции прилегающих зданий, комфортное зонирование.

В благоустройстве парка и площади были также учтены пожелания жителей. На общественных обсуждениях буинцы попросили создать новые точки притяжения, обновить покрытия дорожек, заменить некоторые фонари, создать условия для круглогодичного использования территории.

Поэтому главными задачами для проектировщиков стали создание музея под открытым небом и театральных площадок в парке, обновление фасадов и входных групп прилегающих зданий, обновление дорожных покрытий, замена элементов освещения, создание условий для круглогодичного использования территории.

«Работы первой и второй очереди еще продолжаются. В следующем году планируется полностью завершить реконструкцию парка и площади», — заключил собеседник агентства.