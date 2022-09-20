Благоустройство Альметьевского водохранилища может обойтись в 150 млн рублей

Территория Альметьевского водохранилища может стать частью «Стратегии развития реки Степной Зай». Участок от улицы Бигаш до Ипподрома окажется представлен на Всероссийском конкурсе малых городов. Об этом в прямом эфире сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Если удастся выиграть, то планируется привлечь до 150 млн рублей для благоустройства территории города, включая федеральные, республиканские и спонсорские средства», — отметил он.

Республика участвует в конкурсе уже в седьмой раз, но Альметьевск впервые будет представлять Татарстан в новой номинации. «Если раньше участие во всероссийском конкурсе было доступно для городов численностью до 100 тыс. жителей, то теперь круг расширен до 200 тыс. жителей», — пояснил мэр.

По словам Нагуманова, Альметьевское водохранилище уже сегодня пользуется большой востребованностью. «Территория пользуется популярностью и просится, чтобы быть благоустроенной», — добавил он.

Сейчас начнется период подготовки заявки — ее нужно подать уже 1 ноября. В процессе будут проходить различные мероприятия и общественные обсуждения — первое пройдет уже 21 сентября в Молодежном центре (в 18 часов).

По итогам голосования за Альметьевское водохранилище было отдано 52% голосов, за Комсомольский парк (от улицы Радищева до улицы Сулеймановой) — 29% голосов, за Каскад прудов (от улицы Гафиатуллина до улицы Бигаш) проголосовало 14%.

Проектом по территории Альметьевского водохранилища займется консорциум под руководством бюро «Архитектурный десант».