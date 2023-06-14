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Благоустроенный по нацпроекту пляж в Менделеевске откроется в августе
В Менделеевске активно продолжаются работы по благоустройству пляжа на берегу Камы. Сейчас ведется благоустройство территории, проводятся инженерные сети и готовят фундаменты под малые архитектурные формы.
Как уточнили в пресс-службе района, объект будет открыт в последний месяц лета. На данный момент здесь работают 12 человек.
На берегу Камы появится пляжная зона, спортивная и детская площадки, раздевалки, душевые, медпункт, гриль-зона, зона для отдыха с палатками, кафе и прокат водного инвентаря.
Создавать первый в Менделеевском районе благоустроенный пляж будут в несколько этапов. В первую очередь работ вложат 70 млн рублей, ее реализуют в 2023 году. Обустройство пляжа станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске представили проект семейного центра с коворкингом и кинозалом.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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