Благоустроенный по нацпроекту пляж в Менделеевске откроется в августе

В Менделеевске активно продолжаются работы по благоустройству пляжа на берегу Камы. Сейчас ведется благоустройство территории, проводятся инженерные сети и готовят фундаменты под малые архитектурные формы.

Как уточнили в пресс-службе района, объект будет открыт в последний месяц лета. На данный момент здесь работают 12 человек.

На берегу Камы появится пляжная зона, спортивная и детская площадки, раздевалки, душевые, медпункт, гриль-зона, зона для отдыха с палатками, кафе и прокат водного инвентаря.

Создавать первый в Менделеевском районе благоустроенный пляж будут в несколько этапов. В первую очередь работ вложат 70 млн рублей, ее реализуют в 2023 году. Обустройство пляжа станет возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске представили проект семейного центра с коворкингом и кинозалом.