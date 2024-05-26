Благотворительный забег химиков из Менделеевска финишировал на ВДНХ

Масштабный благотворительный забег «Цепная реакция», который объединил химические комплексы со всей страны, финишировал на стенде Татарстана на выставке «Россия» на ВДНХ. Эстафету передал Менделеевск посредством прямой трансляции.

«Цепная реакция» — это марафон, который вместе в День химика, 26 мая, преодолели жители российских «Городов химиков» — Ангарск Иркутской области, Кемерово, башкирский Мелеуз и татарстанский Менделеевск. Всего дистанции прошли больше 6 тысяч человек. Особую программу организовали на ВДНХ.

«Символично, что там, где страна демонстрирует свои достижения, на площадке ВДНХ, о своих достижениях смогли рассказать и мы! „Цепная реакция“ стала еще одним символом динамичного стремительного развития химической промышленности всей России и города химиков Менделеевска», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, все средства, вырученные в рамках забега, были направлены на благотворительность.

Сумма, собранная с регистрации участников, вложенная спонсорами и с учетом вклада организатора мероприятия — химического комплекса «Аммоний», — составила 636 500 рублей. Средства переданы социальному приюту для детей и подростков «Камские зори».

Забег «Цепная реакция» в Менделеевске прошел по живописной трассе вдоль Камы. Участники прошли дистанции в 3, 10 и 20 км.

Также специально к Году семьи, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным, был организован бесплатный детский забег, а все гости смогли стать участниками большого семейного фестиваля.