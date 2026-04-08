Благотворительный забег в Менделеевске поможет социальному приюту

В Менделеевске 23 мая пройдет благотворительный забег «Цепная реакция», приуроченный ко Дню химика. Спортивное мероприятие откроет серию забегов в городах с крупными предприятиями химической промышленности – эстафету подхватят Мелеуз, Кемерово и Ангарск.

Для участников подготовлены дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км. Маршрут пройдет по центральным улицам и живописным территориям города, старт будет дан на стадионе имени Менделеева.

Как отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров, забег традиционно носит благотворительный характер.

«За два предыдущих года проведения “Цепной реакции” нам удалось собрать более 2 млн рублей. В прошлом году помощь получил Центр социальной поддержки “Саулык”, в 2024 году были оборудованы мастерские для социального приюта “Камские зори”. В этом году мы продолжим ему помогать», – сообщил он.

Ожидается, что средства, собранные в 2026 году, направят на приобретение автомобиля для приюта «Камские зори». Транспорт необходим для перевозки детей на медицинские обследования, а также на культурные и спортивные мероприятия, в том числе за пределами района.

Дополнительное пожертвование сделает организатор и инициатор забега – химический комплекс «Аммоний».

В 2025 году участие в «Цепной реакции» приняли рекордные 2,5 тыс. человек.

Проведение мероприятия соответствует целям национального проекта «Демография».