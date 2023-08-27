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Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса РТ стартовал под Казанью
Сегодня под Казанью, в гольф-клубе «Свияжские холмы», открылся ХIII Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Турнир проводится при поддержке фонда «Семья вместе». В этом году желание участвовать в Кубке выразили 19 команд. В субботу, 26 августа, был организован индивидуальный этап состязаний, а сегодня состоялась торжественная церемония открытия и командный этап турнира.
В этом году к началу соревнований удалось собрать 4 млн 750 тыс. рублей благотворительных взносов. Это больше, чем в 2022-м, когда благодаря спонсорам и участникам было собраон 1,9 млн рублей.
Все привлеченные в прошлом году средства были направлены на поддержку «Дома вдали от дома». Это бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице (ранее — «Дом Роналда Макдоналда»).
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