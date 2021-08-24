Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Татарстана пройдет в 11-й раз

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Ежегодный благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан пройдет 28-29 августа в гольф-клубе «Свияжские холмы».

Он состоится уже 11-й год подряд и его традиционно приедет поддержать Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В этом году на турнире ожидается около 120 участников. В первый день соревнований состоится индивидуальный этап, во второй — командный этап (по 4 человека), а также торжественная церемония открытия, гала-ужин и официальное награждение победителей индивидуального и командного турниров.

Данный турнир проводится при поддержке «Дома Роналда Макдоналда» в Казани и является благотворительным. В прошлом году благодаря спонсорам и участникам удалось собрать 2,8 млн рублей, которые были направлены на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

Дом Роналда Макдоналда — это бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице в Казани.