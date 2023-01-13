Благотворительный проект по поддержке беременных центра «Умиление» выиграл грант в 5 млн

АНО «Центр защиты материнства «Умиление» выиграл грант на поддержку проекта «Лучшее – беременным». Благотворители получили сумму в четыре миллиона 790 тысяч рублей от Фонда президентских грантов.

Проектом предусмотрено создание благоприятной среды для оказания необходимой помощи беременным и семьям с детьми в Татарстане в условиях экономического кризиса, связанного с последствиями пандемии, начатой СВО и санкций в отношении РФ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Благодаря проекту с 7 апреля по 7 октября будут проведены Дни беременных, семинары и лекции, а также мероприятия для детей и будущих мам.

«Проект посвящен молодым мамам, мы поддерживаем женщин с детьми и после родов. Они смогут воспользоваться услугами няни, помощниц по хозяйству и психолога. Надо сказать, что проект направлен на развитие деятельности, начатой в рамках другого проекта по профилактике абортов», – руководитель центра «Умиление» Элина Белянкина.

Этот комплексный проект под названием «+1» был запущен в Татарстане и еще в девяти регионах. В «Умилении» его реализуют с 2020 года, рассказывает руководитель центра.

Для женщин, которые поставили перед собой вопрос: родить ребенка или сделать аборт – будут работать психологи. Планируется проводить занятия, направленные на создание благоприятного климата в семье, мероприятия школы родительства. Женщинам с детьми, обратившимся в приют за помощью, будут предоставлены не только бесплатное проживание и питание, но и социальное сопровождение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы надеемся, что Татарстан будет признан наиболее доброжелательным к беременным регионом. Надеемся, что благодаря нашему проекту это случится. На это и направлена наша работа», – рассказывает Элина Белянкина.

Часть мероприятий будут организованы дистанционно. Обратиться за помощью и получить консультацию можно будет также по специально выделенному номеру телефона и онлайн.