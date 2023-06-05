Благотворительный плов и гости со всего Узбекистана: в Ташкенте прошел Сабантуй

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Накануне в Ташкенте прошел Сабантуй. Ежедгодно национальный праздник в этом городе собирает тысячи зрителей со всех уголков Узбекистана и представителей разных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Гостей поприветствовали председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине Узбекистана Рустамбек Курбанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, первый замруководителя Администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов, а также первый замруководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

На празднике выступили народные артисты Татарстана Зайнап Фархетдинова и Зуфар Билалов, лауреат международных конкурсов, баянист Булат Хисматов, заслуженная артистка Татарстана Рамзия Бикбулатова.

Сабантуй организовал Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента. Особенностью праздника стало приготовление благотворительного плова на 1 000 человек. Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «ONA». Также были проведены народные национальные игры и состязания.