Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В День Героев Отечества, 9 декабря, в концертном комплексе «Пирамида» состоялся ежегодный благотворительный концерт «Своими делами Отечество славим!». Мероприятие организовано ГБУ «Безопасность дорожного движения» совместно с Казанским государственным институтом культуры.

Ведущими вечера выступили преподаватель КазГИКа Айзиля Батырханова и народный артист РТ Фанис Зиганшин. На сцену вышли народные и заслуженные артисты Татарстана и России, а также более 500 студентов и выпускников института. Как отметила доцент кафедры режиссуры КазГИК Ильсияр Шигапова, в концерте были задействованы хор из 100 человек, оркестр и несколько ансамблей.

«Все это возглавляется ведущими мастерами республики, педагогами института», – уточнила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на помощь российским военнослужащим в зоне специальной военной операции и их семьям.

Шигапова пояснила, что традиционный отчетный концерт вуза с начала СВО приобрел благотворительный статус. По ее словам, программу стараются адаптировать под актуальные события: «Мы каждый раз учитываем новые веяния. То, что происходит вокруг нас, находит отражение в произведениях искусства».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа состояла из двух отделений. Первая часть включала классические произведения, в том числе арию из музыкальной драмы «Наемщик» в честь 125-летия композитора Салиха Сайдашева. Второе отделение было посвящено современной тематике – в него вошли произведения, призванные поддержать участников специальной военной операции и их семьи.

«У меня внук Александр тоже воюет. Капитан, выполняет задачи, награжден государственной наградой», – отметил Председатель комитета «Союза ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин.

По его мнению, такие концерты – часть важной работы тыла. «Есть слова: без тыла нет победы. Вот именно труженики, молодежь – все стараются чем-то помочь», – заметил Бородин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветеран СВО Анатолий Широков рассказал «Татар-информу» о важности поддержки военнослужащих не только гуманитарными посылками, но и культурными мероприятиями. «Важно поддерживать бойцов и в таком плане. Однажды пришло письмо, написала девочка со школы. Ребята, которые читают письма, многие плачут, кто-то носит с собой как оберег», – поведал он.

Концерт стал частью серии благотворительных инициатив, проводимых в республике в поддержку участников СВО и их семей.