Благотворительный гала-концерт фестиваля «Звездный час в Татарстане» пройдет в Казани

Сегодня, 2 мая, в 16 часов в казанском ДК «Железнодорожников» состоится благотворительный гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса «Звездный час в Татарстане» — в рамках федеральной программы по импортозамещению в области культуры и туризма. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Провести мероприятие предложили деятели культуры Санкт-Петербурга и Казани. Главной целью события они определили укрепление культурных связей между двумя городами.

Афиша мероприятия

Звездным гостем фестиваля станет известный эстрадный исполнитель из Италии Антонелло Ферри. Также в гала-концерте примут участие певицы JuNa и Таисия Павенская. Помимо прочего, запланированы показы модных домов Эльвиры Баско с коллекциями платьев «Городские цветы» и Натальи Квасовой с коллекцией «Звезды Востока».

В состав жюри фестиваля-конкурса вошли ведущие профессиональные артисты, режиссеры, хореографы, художники, дизайнеры и музыканты из Татарстана, других регионов России и зарубежных стран.

Организуют мероприятие некоммерческая организация —Национальная ассоциация «Социальные и гуманитарные инициативы», Российский творческий союз работников культуры, Туристический кластер Санкт-Петербурга СЗФО и МОО «Палата ремесел» при поддержке Министерства культуры РТ, Госкомитета РТ по туризму и многих других организаций.