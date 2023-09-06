Благотворительный фонд «Закят» в течение часа раздал нуждающимся 1,5 тонны овощей

Благотворительный фонд ДУМ РТ “Закят” раздал нуждающимся семьям в Казани 1,5 тонны овощей. Специальное пожертвование гушр-садака, предусмотренное в исламе, раздается осенью, после сбора нового урожая. Партию овощей в Казань привезла мусульманская община (махалля) села Средние Тиганы Алексеевского мухтасибата. Помощь получили 35 семей.

Этот вид пожертвования упоминается в Коране и является обязательной, напоминает ДУМ РТ. В советские годы эта традиция была заменена праздниками урожая, в Татарстан она начала возвращаться по предложению главного кадия республики Джалиля хазрата Фазлыева и уже покойного Валиуллы хазрата Якупова.

По данным муфтията, в рамках кампании по сбору благотворительной помощи нуждающимся в 2017 году было роздано 160 тонн, в 2018 году - 600 тонн, 2019 году - 1109,5 тонн, 2020 году - около 1000 тонн, в 2021 году - 577,33 тонн, 2022 году - 1377,34 тонны продовольствия.