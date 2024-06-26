Благотворительный фонд «Ярдэм» планирует расширять географию деятельности

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Общенациональный благотворительный фонд «Ярдэм – Помощь» и девелоперская компания ООО «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве во время вручения премии «Чын йөрәктән – От чистого сердца» в Торгово-промышленной палате РТ.

«Соглашение даст толчок развитию нашего фонда "Ярдэм", а значит, и всем тем, кто получает помощь в нашем фонде», – сказал имам-хатыб мечети «Ярдэм», председатель совета фонда Илдар Баязитов.

В рамках сотрудничества предполагается реализовывать совместные социально значимые проекты, а также расширять географию благотворительного фонда «Ярдэм». Как сообщили «Татар-информу» в ООО «Мир», на данный момент в работе уже находится несколько таких проектов, но подробная информация о них пока не разглашается.

ОБФ «Ярдэм – Помощь» был официально зарегистрирован в 2007 году. Из средств фонда оказывается поддержка людям с разными категориями инвалидности, осуществляется раздача продуктов одиноким пенсионерам, многодетным семьям, а также адресная материальная помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Компания ООО «Мир» также получила членский билет в Торгово-промышленной палате Татарстана. Согласно информации на сайте ТПП РТ, членский билет дает возможность участвовать в публичных мероприятиях торговой палаты и их партнеров, получать поддержку в продвижении проектов и поиске инвесторов, в том числе зарубежных, а также предоставляет выход на мировой рынок.