Общество 30 апреля 2026 17:02

Благотворительный фонд «Татнефти» вновь признан лучшим корпоративным фондом в России

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Благотворительный фонд «Татнефти» признан лучшим корпоративным фондом России по версии агентства AK&M и Банка ВТБ. Компания удерживает первую строчку этого престижного рейтинга пятый год подряд.

В 2025 году общий объем инвестиций «Татнефти» в социальные проекты составил 22,6 млрд рублей. Из них 7,8 млрд рублей были направлены на масштабные целевые программы через корпоративный благотворительный фонд. Деятельность фонда финансируется исключительно за счет собственных средств Компании.

Фонд был создан в 2018 году и объединил в себе лучшие практики четырех исторических благотворительных программ «Одаренные дети», «Рухият», «Милосердие» и «Тазалык». Сегодня эта консолидация позволяет «Татнефти» максимально эффективно и системно поддерживать здравоохранение, образование, культуру, спорт и уязвимые категории граждан.

