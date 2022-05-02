Благотворительный фонд попросил медиков Татарстана о консультациях коллег из Афганистана

фото: «Татар-информ»

В Кабуле состоялась встреча директора представительства Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Исламском Эмирате Афганистан Мухаммада Юсуфа Шинвари с руководством одной из центральных афганских больниц «Омид».

«Мы ознакомились с деятельностью больницы. Здесь весь спектр медицины начиная со скорой помощи. Проводятся операции практически на все органы. Также есть онкоцентр, оборудование самое современное, персонал — более 300 врачей. Сейчас больница столкнулась с проблемой нехватки квалифицированных и опытных специалистов. И они возлагают надежду на российскую медицину с сильным научно-образовательным потенциалом», — рассказал журналисту «Татар-информа» Мухаммад Юсуф Шинвари.

Больница «Омид» была открыта в феврале 2016 года. Она является ведущим медицинским центром в Кабуле.

Изначально ее курировал американский академический медицинский центр Mayo Clinic, но после того как американский контингент был выведен из Афганистана, больницу покинул и американский медицинский персонал. Руководство больницы столкнулось с проблемой нехватки специалистов.

Затем американские медики пытались работать с кабульскими коллегами в режиме видеоконсультаций, но постоянные перебои с электричеством и интернетом в Кабуле практически сводят на нет такой формат общения.

«Мы хотим обратиться к нескольким российским клиникам, в том числе и татарстанским, чтобы они оказали консультативную помощь и отправили специалистов для обучения коллег в Кабуле», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Ситуация в системе здравоохранения Афганистана начала ухудшаться, когда после прихода нового правительства прекратилось финансирование крупнейшего в этой сфере проекта «Сехатманди». В итоге запасы лекарственных препаратов на афганских складах тают на глазах и пополнить их неоткуда.