Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях» ведет свою деятельность с 3 марта 2014 года. Является одной из первых некоммерческих организаций, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг Республики Татарстан (в 2016 г.).

В настоящее время БФ «Сила в детях» – один из лидеров по предоставлению социальных услуг в Республике Татарстан. Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2021 году.

«Сила в детях» оказывает социально-медицинские, -педагогические, и -психологические услуги. В своей работе фонд использует новейшие методики реабилитации детей-инвалидов и современное инновационное оборудование.

На базе Фонда реализуется проект «Дарим ангелам радость», в рамках которого студенты медицинских и педагогических учебных заведений проходят практические занятия, работают волонтерами в качестве аниматоров.

С 2017 г. успешно реализуется «Школа тьюторов» – подготовка волонтеров-тьюторов из числа студентов, родителей детей с ОВЗ и специалистов, работающих с данной категорией детей. Также организован проект «Мы вместе – Без бергә!», в рамках которого образуются группы выходного дня для детей с диагнозом ДЦП в возрасте от 3 до 7 лет: детям предлагаются индивидуальные и групповые занятия, которые проводит социальный педагог в сопровождении тьюторов.

С 2018 г. «Сила в детях» реализует проект «Мобильная помощь», цель которого – раннее выявление поражений ЦНС у детей из многодетных, приемных и малообеспеченных семей сельских районов Татарстана.

Специалисты Фонда провели более 2,5 тыс. консультаций в 20 муниципальных районах республики. В центрах фонда получили услуги в полустационарной форме обслуживания более 1,8 тыс. детей Республики Татарстан, общее количество детей-участников всех проектов, реализуемых БФ «Сила в детях», превысило 3,5 тыс. детей.

Официальный сайт Фонда: https://silavdetyah.ru