Благотворительный фонд «Планета Экзар» поможет сделать экзоскелеты для детей из РТ

Благотворительный фонд поддержки инновационной медицины «Планета Экзар», который помогает детям с синдромом верхнего вялого паралича или пареза, поможет в изготовлении индивидуальных экзоскелетов.

Участников проекта определили в результате работ, организованных Уполномоченным по правам ребенка во взаимодействии с Минздравом РТ, Минтруда республики, региональным отделением РТ Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов».

Родители детей с таким синдромом могут узнать все подробности по телефону 8(843)236-61-24 (64) (Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ) или по электронной почте rt.deti@tatar.ru.

Экзоскелет – российская разработка для реабилитации людей с ограниченными возможностями. В составе конструкции – прочный каркас и привода, отвечающие за перемещение человека. Робот помогает восстановиться больным, которым сложно двигаться после перенесенных заболеваний, травм и операций.

Экзоскелет дублирует работу опорно-двигательного аппарата, рассчитывает усилия и безопасность движений и помогает больному скорее вернуться в вертикальное положение.