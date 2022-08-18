Благотворительный фонд «Незами» помощи детям и инвалидам был образован мамами тотально-слепых ребят 19 января 2018 года. Идейным вдохновителем создания Благотворительного фонда является известный автор-исполнитель, музыкант – мультиинструменталист, создатель авторской методики обучения игры на гитаре, Дмитрий Бикчентаев.

Фонда стал лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

Все проекты «НеЗаМи» направлены на социализацию незрячих студентов, помощь в обучении начинающих и профессиональных незрячих музыкантов, на равные возможности обучения в колледжах и ВУЗах.

Особого внимания заслуживает проект «Доступные ноты», реализующийся при поддержке «Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе». Подобная работа в России проводится впервые. Проект создан с целью помочь незрячим и слабовидящим музыкантам, педагогам (работающим с незрячими ребятами), а также людям интересующимися музыкой и заключается в переводе плоскопечатных нот в нотную систему шрифтом Брайля.

Также «НеЗаМи» оказывает содействие в печати учебных материалов и конспектов для слепых учеников и студентов музыкальных школ, училищ, консерваторий, а также в будущем печатания дополнительного образовательного учебного материала шрифтом Брайля для коррекционной школы для слепых и слабовидящих.

Официальный сайт Фонда: http://bf-nezami.ru