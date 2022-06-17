Благотворительный фонд «Махеевъ» оказал материальную поддержку Елабужской ЦРБ

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечают в России каждое 3-е воскресенье июня, в городском Дворце культуры Елабуги состоялось торжественное мероприятие. Руководитель райисполкома по социальным вопросам Лилия Ягудина поздравила медперсонал Елабужской ЦРБ с профессиональным праздником и наградила медработников почетными грамотами и благодарственными письмами главы района Рустема Нуриева. Главному врачу больницы Рамилю Сафарову передали денежные сертификаты на приобретение необходимого оборудования. Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ», передал ЦРБ сертификаты более чем на 200 тыс. рублей.

Фото: elabuga-rt.ru

Многие годы АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ», кондитерская фабрика ESSEN, благотворительный фонд «Махеевъ») оказывает регулярную адресную помощь не только медицинским учреждениям, но и социально незащищенным гражданам Елабуги и Набережных Челнов, поддерживает детский спорт и принимает активное участие в реализации социальных проектов в регионе. Так, в День защиты детей сотрудники благотворительного фонда «Махеевъ», созданного в 2007 году по решению руководства компании, передали тысячу пакетов с игрушками и сладкими сюрпризами юным пациентам ДРКБ в Казани, годом ранее, в феврале, на средства фонда для Елабужской ЦРБ приобрели видеоколоноскоп, фармацевтические холодильники для прививочных кабинетов, топливо для машин скорой помощи и отремонтировали квартиры для семей медиков. На ремонт выделили свыше полумиллиона рублей.

В апреле 2020 года Елабужская ЦРБ получила от фонда средства на закупку стиральных машин и санитайзеров с расходными дезинфицирующими материалами для установки в палатах и коридорах клиники — всего на сумму более 700 тыс. рублей. Два года назад, в разгар Covid-19, фонд «Махеевъ» для борьбы с пандемией закупил 461 респиратор «Нева 306» класса защиты FFP3 для работников ДРКБ в Казани, а также несколько тонн продуктов для студентов елабужского филиала КФУ, оказавшихся на вынужденной самоизоляции в общежитии вуза.

«Сейчас многие компании позиционируют себя как социально ответственный бизнес. Отрадно видеть, что у большинства из них слова не расходятся с делом. Считаю, что не только в сложных для страны ситуациях, но и в формате day-to-day бизнес должен помогать нуждающимся, не возлагая эту гуманитарную миссию исключительно на государство. Важно быть неравнодушными и на работе, и в повседневной жизни. Мы, наша компания, благотворительный фонд „Махеевъ“ помогаем не ради славы или каких-то преференций, а просто потому что можем. Иначе и быть не должно. Я так воспитан, я в это верю», — говорит Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ».

В преддверии Дня медицинского работника Леонид Барышев вручил главному врачу Елабужской ЦРБ Рамилю Сафарову сертификат на сумму 200 тыс. рублей на приобретение инвентаря и оборудования для Елабужского роддома и сертификат на 55 тыс. рублей на закупку оборудования для ЦРБ. Рамиль Сафаров поблагодарил главу компании и основателя фонда за помощь, которая уже стала хорошей традицией, помогающей спасать жизни.

Фото: elabuga-rt.ru

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев выступил с поздравительной речью и вручил Леониду Барышеву благодарность Министерства здравоохранения РТ за активную благотворительную деятельность и значительный вклад в развитие системы здравоохранения, а также медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» профсоюза работников здравоохранения РФ депутату Госсовета РТ Тимуру Шагивалееву и заместителю генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» Ильшату Шаймуратову. Врачу-офтальмологу детской поликлиники Розалии Губайдуллиной указом Президента РТ присвоили почетное звание «Заслуженный врач РТ».

Справка о благотворительном фонде «Махеевъ»

Благотворительный фонд «Махеевъ» был создан в 2007 году елабужскими меценатами Леонидом Барышевым и Вадимом Махеевым, основателями АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ», кондитерская фабрика ESSEN). Фонд оказывает адресную помощь детям-сиротам, инвалидам, представителям незащищенных слоев населения, вносит существенный вклад в развитие спорта и физической культуры в Республике Татарстан. С момента создания благотворительного фонда была оказана помощь в размере более 400 млн. руб.

В 2021 году объем адресной помощи населению в денежном эквиваленте составил 1 млн рублей. Онкологическому центру в Набережных Челнах оказали помощь на сумму 370 тыс. рублей, Детской республиканской клинической больнице в Казани — на сумму 1,7 млн рублей, а Елабужской центральной районной больнице — почти на 6 млн рублей. На поддержку проектов в сфере образования, науки, культуры, искусства и детско-юношеского спорта выделили свыше 50 млн рублей.