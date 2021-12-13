Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» вручил детям с ОВЗ современные коляски

Оборудование для реабилитации изготовлено с учетом индивидуальных особенностей детей.

В «Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Минтруда РТ «Астра» Елабужского района состоялась торжественная церемония вручения специализированной техники и оборудования детям с ограниченными возможностями здоровья.

В преддверии новогодних праздников Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК» обеспечили юных татарстанцев высокотехнологичными креслами-колясками, специализированными автокреслами и многофункциональными тренажерами для ног.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин, помощник генерального директора ООО «РИТЭК» Фарит Гизатуллин, заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ» Минтруда России Светлана Алишева, заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Лилия Ягудина.

— Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК» продолжают свою добрую традицию по реализации социальных акций в регионах. Сегодня мы передаем детям специализированное оборудование для реабилитации, изготовленное с учетом их индивидуальных особенностей. Акция стартовала благодаря всестороннему содействию правительства Республики Татарстан, министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Желаю здоровья и успехов коллективу, который занимается таким большим и важным делом — реабилитацией детей с ограниченными возможностями, — отметил в своем выступлении помощник генерального директора ООО «РИТЭК» Фарит Гизатуллин.

Благодаря новой технике дети с ОВЗ смогут ощутить всю полноту жизни, не отвлекаясь на бытовые проблемы и вопросы. Посещать школу, гулять и общаться с друзьями теперь будет проще и комфортнее. Коляски оснащены большими колесами, стабилизирующими подголовниками, джойстиками и дополнительными функциями, облегчающими эксплуатацию. А специальные тренажеры для ног станут прекрасным подспорьем для спортивного досуга, улучшат физическую форму.

Техника подобрана с учетом индивидуальных особенностей и характеристик каждого ребенка, способствует успешной социализации и облегчает адаптацию в обществе. На коляски уже поступают первые отзывы. Так, слова благодарности выражает Надежда Мулламухаметова, мама пятилетнего Эмиля из г.Елабуга:

— Мы получили сегодня коляску, она просто супер! Плавный ход, регулируется подголовник, столик прорезиненный и снимается легко. Сразу видно, что сделано профессионально и под нужды ребенка. Огромнейшее вам спасибо, что помогаете нашим детям! Желаем вам здоровья и успехов!

Подарки получили молодые жители Набережных Челнов, Елабуги, Азнакаево, Арска, Актанышского и других районов республики.

Напомним, БФ «ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата начиная с 2018 года. За этот период более полутора сотен колясок помогли сделать насыщеннее и ярче жизнь детей в Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Самарской областях, Пермском крае, республиках Коми и Калмыкия, Западной Сибири.