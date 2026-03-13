Благотворительный фонд из Татарстана изготовит 650 антитепловизорных пончо для бойцов СВО

Благотворительный фонд Помощь СВОим реализовал проект по изготовлению защитных одеял для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель фонда Марина Порфирьева.

По ее словам, в 2024 году проект швейного цеха «Помощь СВОим» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 937 тыс. рублей. Средства направили на изготовление специальных одеял, которые помогают скрывать людей и технику от тепловизоров.

«Эти изделия помогают бойцам выполнять боевые задачи, особенно в ночное время. С их помощью можно укрыть технику или самого человека от тепловизора», – отметила Порфирьева.

В рамках проекта фонд приобрел профессиональное швейное оборудование и организовал производство изделий. Изначально планировалось изготовить 500 одеял, однако благодаря экономии средств их количество удалось увеличить до 720. Все изделия направили в 18 воинских частей.

Порфирьева добавила, что в работе проекта участвуют не только волонтеры, но и семьи военнослужащих – матери, жены, а также школьники и другие неравнодушные жители. По ее словам, совместная деятельность помогает им поддерживать друг друга и чувствовать причастность к общему делу.

Новый проект «Пончо антитепловизор» в 2025 году вновь получил поддержку Фонда президентских грантов. Ему было назначено финансирование в размере 989 тыс. рублей. На эти средства планируется изготовить 650 индивидуальных средств защиты и направить их в 15 воинских частей.

Сейчас команда проекта ожидает поставки необходимых материалов и готовится к запуску производства. По словам Порфирьевой, в работе фонда участвует уже сформировавшаяся команда добровольцев и людей, готовых помогать военнослужащим.