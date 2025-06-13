Благотворительный фонд из Татарстана доставил жертвенное мясо бойцам на СВО

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В дни праздника Курбан-байрам благотворительный фонд «Вакф» (Созидание), работающий в Казани уже 17 лет, организовал доставку более полутора тонн жертвенного мяса бойцам, находящимся в зоне СВО.

Как отметил директор фонда Мурат Галеев, жертвенное мясо было собрано силами неравнодушных жителей республики и передано тем, кто в условиях боевых задач нуждается в поддержке.

«Мы хотели, чтобы бойцы почувствовали тепло праздника и связь с родными местами. Помощь передавали лично, из рук в руки», — рассказал он.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По словам вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, фонд сам вышел с предложением, и республика оказала полную поддержку для его реализации.

«Мы поддержали и помогли реализовать эти планы. Особенно важно, что мясо — это баранина, жертвенное мясо Курбана. Для наших бойцов это часть традиции, связанная с домом, с праздником, с духовными корнями», — рассказал он.

Помощь была доставлена быстро благодаря логистике, в организации которой также принял участие представитель Апастовского землячества Казани Раушан Гараев.